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Экс-форвард сборной Англии: «У нас не будет лучшей возможности выиграть Евро-2020, чем сейчас»

Представители Туманного Альбиона сыграют с Украиной в четвертьфинале
Футбол Евро-2020
13:35
Экс-форвард сборной Англии: «У нас не будет лучшей возможности выиграть Евро-2020, чем сейчас»
Алан Ширер / Фото: Twitter

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер прокомментировал грядущего соперника национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 – Украину. Его слова приводит ВВС.

«Я бы сказал, что у нас хорошая сетка. У Англии никогда не будет лучшей возможности выиграть Евро, чем сейчас.

Они сыграли на «Уэмбли». Знаю, что следующий матч пройдет на выезде, но если сборной Англии повезет дойти до финала, то это будет значить, что команда провела на «Уэмбли» шесть матчей. Нельзя просить о большем, когда на этом стадионе такая атмосфера. Болельщики прямо за игроками, и футболисты отвечают им своими эмоциями.

Если бы соперников по сетке можно было выбирать, то они были бы такими, как сейчас. Перед матчем было много разговоров, что мы не сможем пройти далеко, так как нам придется играть с Францией, Португалией или кем-то еще.

Нужно подождать и посмотреть, что произойдет. Мы обыграли Германию и сделали это в очень впечатляющем стиле».


Напомним, Украина в 1/8 финала с трудом прошла Швецию (2:1).

Петр Приходько
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Теги

Швеция – Украина сборная Англии (футбол)

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