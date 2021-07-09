Экс-форвард сборной Беларуси: «Динамо» не будет развивать Шкурина для другого клуба»

Илья Шкурин / Фото - Metaratings

Бывший нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов прокомментировал информацию о возможной аренде форварда московского ЦСКА Ильи Шкурина. Также эксперт назвал сильные стороны соотечественника.

Прочитал, что киевское «Динамо» берет его в аренду. Развивать футболиста для другого клуба, наверное, это не совсем киевское направление. Украинский гранд раньше брал футболистов для себя. Поэтому удивлюсь, если Шкурин себя проявит, но «Динамо» его не выкупит.

Но, видимо, на данный момент «Динамо» надо закрыть какие-то временные трудности. Сложно сказать, сколько пользы он может сейчас дать команде Мирчи Луческу. С листа сделать это будет сложно.

Думаю, что переход в ЦСКА, где команда играет уже на другом уровне, в любом случае был для него стрессом, тем более что он молодой футболист. У него есть перспективы и талант. У него был там переходный период, адаптация, возможно, не все прошло гладко. Возможно, клуб не устраивает, как он прогрессирует или прогрессирует медленно.

Конечно, «армейцы» рассчитывали, что он заиграет, будет выступать в основном составе. Но, на мой взгляд, даже в тех матчах, когда он выходил на замену, проявлял себя, приносил пользу команде и забил пару голов. В этих просветах были видны его сильные качества, их можно увидеть и рассмотреть.

С листа сравнить уровень парня и сказать, что в «Динамо» после ЦСКА заиграет, сложно. Я так понимаю, это недорогая сделка для киевского «Динамо», надо закрыть пробелы, которые имеются в составе.

Надеюсь, что он в Киеве прибавит так, что клуб захочет его выкупить. У «Динамо» будет старт в Лиге чемпионов, национальный чемпионат и Кубок. Очевидно, Шкурин будет использоваться тренерами для конкуренции, глубины состава.