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Экс-форвард сборной Беларуси: «Шкурину угрожали на родине»

Молодой футболист отказался от выступлений за национальную команду по политическим мотивам
Футбол Евро-2020
19:13
Экс-форвард сборной Беларуси: «Шкурину угрожали на родине»
Илья Шкурин / Фото - ФК Динамо Киев

Бывший нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал о неприятностях форварда «Динамо» Ильи Шкурина на родине из-за отказа выступать за национальную команду по политическим мотивам.

Сложно сказать, будет ли Шкурин играть в сборной Беларуси, выступая за киевское «Динамо». Ему угрожали на родине даже репрессивными методами – отправить в армию, жаловались в UEFA.

Я считаю, что это выбор каждого человека выразить свою позицию. Если он так сказал, значит, у него были причины. Это личное дело каждого, играть в сборной или нет, петь гимн или нет. Его основное время работы это клуб, там он получает зарплату, выполняет условия контракта. Сборная его ничем не держит, кроме патриотических ноток.

Хотя он и молодой парень, но принял взвешенное решение не выступать за сборную Беларуси. Самое главное, чтобы это не отразилось на его карьере. Ведь даже такого уровня футболистов в Беларуси не много.

Надеюсь, когда-нибудь что-то поменяется, и он снова будет играть за сборную, если будет соответствовать требованиям главного тренера. К сожалению, в условиях, которые есть сейчас, наверное, это невозможно.

Шкурин уже успел отличиться дебютным забитым мячом за «Динамо».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Илья Шкурин Динамо Киев сборная Беларуси (футбол) Александр Лукашенко

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