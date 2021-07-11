Экс-форвард сборной Беларуси: «Шкурину угрожали на родине»

Илья Шкурин / Фото - ФК Динамо Киев

Бывший нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал о неприятностях форварда «Динамо» Ильи Шкурина на родине из-за отказа выступать за национальную команду по политическим мотивам.

Я считаю, что это выбор каждого человека выразить свою позицию. Если он так сказал, значит, у него были причины. Это личное дело каждого, играть в сборной или нет, петь гимн или нет. Его основное время работы это клуб, там он получает зарплату, выполняет условия контракта. Сборная его ничем не держит, кроме патриотических ноток.

Хотя он и молодой парень, но принял взвешенное решение не выступать за сборную Беларуси. Самое главное, чтобы это не отразилось на его карьере. Ведь даже такого уровня футболистов в Беларуси не много.

Надеюсь, когда-нибудь что-то поменяется, и он снова будет играть за сборную, если будет соответствовать требованиям главного тренера. К сожалению, в условиях, которые есть сейчас, наверное, это невозможно.