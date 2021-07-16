Навас не собирается уходить из ПСЖ из-за трансфера Доннаруммы
Экс-форвард сборной Италии: «А почему «Бавария», «Реал» или «Барселона» не пытались подписать Доннарумму?»
Кассано саркастически высказался о вратаре
Джанлуиджи Доннарумма / Фото: Eurosport
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о переходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в ПСЖ. Его слова приводит Marca.
«Если он лучший вратарь мира, почему «Бавария», «Реал» или «Барселона» не пытались его подписать?
Нойеру 36 лет. Если Доннарумма – лучший вратарь мира, то пусть придет и отберет место в команде у Куртуа, тер Штегена.
Вместо этого его подписывает ПСЖ».
Ранее стало известно, что вратарь ПСЖ Кейлор Навас не намерен покидать клуб из-за прихода Доннаруммы.
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