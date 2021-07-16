Экс-форвард сборной Италии: «Педри не станет Иньестой»

Молодой испанец впечатлил своей игрой на Евро

Педри / фото - Goal

Бывший нападающий сборной Италии Антони Кассано поделился с Bobo TV впечатлениями от выступления хавбека испанской сборной Педри на Евро-2020:

«Педри не станет Иньестой, потому что таких, как Андрес, больше не будет.

Но он делает невероятные вещи».

«Барселона» выкупила испанца у «Лас-Пальмаса» за 20 миллионов евро. 18-летний игрок сходу вошел в состав каталонцев, и своем первом сезоне за клуб провел 52 матча во всех турнирах: больше чем любой другой полузащитник «сине-гранатовых». А по игровым минутам, лишь Фрэнки де Йонг обходит испанца.

На Евро-2020 хавбека также блеснул уже в составе национальной сборной. Яркие выступления в футболке национальной команды Испании подарили 18-летнему вундеркинду приз лучшего молодого игрока турнира.

Напомним, «Барселона» затеяла подозрительный обмен игроками. Примера проверит эту сделку