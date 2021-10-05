Мбаппе: «Я просил, чтобы ПСЖ отпустил меня летом»
Экс-форвард сборной Италии: «У Почеттино будет короткая карьера в ПСЖ»
Кассано заявил, что о тренере плохо отзываются
08:53
Маурисио Почеттино / Фото: ПСЖ
Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано заявил, что у главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино будет короткая карьера в парижском клубе. Его слова приводит Calciomercato.
«У Почеттино будет короткая карьера в ПСЖ. О нем плохо говорят. Ходят плохие слухи. Он потрясающий человек, на десятку, даже больше. Однако, как тренер… У них нет даже минуты тактики, и команда неоднократно просит об этом. Он просит совета у игроков, как играть. Он никогда не тренировал чемпионов и сейчас находится в большой беде в управлении большим клубом».
Напомним, в последнем матче Лиги 1 ПСЖ потерпел первое поражение в сезоне – уступил «Ренну» (0:2).
Комментарии 0