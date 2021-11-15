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Экс-форвард сборной Украины: «Эта ничейная хандра затянулась на очень длительный период»

В 2021 году «сине-желтые» 11 раз сыграли вничью
Футбол Сборная Украины
22:26
Экс-форвард сборной Украины: «Эта ничейная хандра затянулась на очень длительный период»
фото - УАФ

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей дал свой прогноз на матч «сине-желтых» с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на чемпионат мира 2022:

«В предыдущем туре Босния на своем поле проиграла Финляндии (1:3) и у нее уже нет шансов попасть на мундиаль. Сборная Украины сыграла товарищеский матч с Болгарией, который завершился вничью 1:1.

Мы понимаем, что не все зависит от нас, но мы, в первую очередь, верим в нашу сборную. Во вторую очередь, мы верим в сборную Франции и надеемся на положительный результат в поединке с Финляндией

Будут ли боснийцы мотивированы на поединок с Украиной? Боснийцы в любом случае будут мотивированы. У Боснии уже нет шансов на выход на мундиаль, но в любом случае они настроятся на нашу команду. Поэтому здесь недооценки вообще не должно быть.

Мы прекрасно помним игру во Львове с боснийцами (1:1). Поэтому ко второму матчу с Боснией мы должны подойти во всеоружии. Нам нужно выигрывать. Предыдущие матчи показали, что мы можем играть, но не можем побеждать. Сейчас нужно именно выигрывать. Даже, возможно, не обязательно показывать ту игру, которую все ждут. Нам нужен сейчас результат. Это однозначно. И будем надеяться также на сборную Франции.

Я думаю, что должно уже прорвать Украину. Эта ничейная хандра затянулась на очень длительный период. Очень много шуток в интернете по поводу ничьих. Думаю, должно прорвать нашу сборную. Я думаю, мы где-то 2:0 выиграем в Боснии». 

2021-й год стал для сборной Украины аномальным в плане ничейных результатов, ведь «сине-желтые» целых 11 раз делили очки (7 раз – в квалификации ЧМ-2022).

Украинцев устраивает только победа с боснийцами, но подопечным Петракова также нужно надеяться на осечку финнов.

Игра пройдет завтра, 16 ноября в Зенице в 21:45. Онлайн трансляция Босния и Герцеговина – Украина.

Источник: Sport.ua Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Боснии и Герцеговины (футбол) Андрей Воробей

Комментарии 1

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15 ноября 2021г. 23:17
2021-й год стал для сборной Украины аномальным в плане ничейных результатов, ведь «сине-желтые» целых 11 раз делили очки (7 раз – в квалификации ЧМ-2022).

а ничего, что Украина всего 7 матчей в квале сыграла?)))) никого не обыгрывали что ли?
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