Экс-форвард сборной Украины: «Это именно тот случай, когда на первом плане – результат»

Второй тайм для Украины получился немного нервным

Василий Кардаш / фото - FootBoom

Бывший нападающий сборной Украины Василий Кардаш высказал свое мнение о победном матче сборной Украины со сборной Северной Македонии:

«Было два разных тайма. В первом подопечные Андрея Шевченко предстали монолитным коллективом, когда каждый игрок четко выполнял свою миссию. И свое преимущество в классе наши ребята заслуженно материализовали в два забитых мяча. Однако быстро пропущенный гол сразу после перерыва, создалось впечатление, выбил украинцев из колеи. Куда-то улетучилась уверенность в своих силах, появилась нервозность. Впрочем, это прерогатива нашего тренерского штаба определить, почему так произошло. Хотя, все же, главное, что были добыты ценные три очка, которые повысили наши шансы на выход в следующий раунд. Это именно тот случай, когда на первом плане - результат, а не стиль в каком удалось победить».

В первом тайме подопечные Андрея Шевченко переиграли македонцев по всем параметрам, но вторая половина встречи получилась не такой яркой.

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук забили свои голы в ворота Македонии. Мог еще отличаться Руслан Малиновский, но хавбек не смог реализовать пенальти. Пока что, на этом Евро из пяти ударов с точки результативным стал только один.

Напомним, Яремчук рассказал, почему не особо радовался своему забитому мячу.