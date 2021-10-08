Экс-форвард сборной Украины: «Малиновский – игрок топ-уровня и в любом случае должен быть в национально команде»

Кабанов считает, что Петраков очень сильно рискует

Руслан Малиновский / Getty Images

Бывший форвард сборной Украины Тарас Кабанов поделился мнением об отсутствии в заявке национальной команды на матчи отбора чемпионата мира-2022 со сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского:



Это, как говорят, внутрикомандная кухня. Если конфликт между Петраковым и Малиновским был, то мы не знаем о его причинах. Хотя я придерживаюсь мнения, что Малиновский при любом варианте должен быть в сборной. Это игрок топ-уровня, каких в нашей команде можно пересчитать по пальцам одной руки. Петраков сильно рискует, разбрасываясь футболистами такого уровня. Но, повторяю, это моя точка зрения.

Напомним, Украина сыграет с Финляндией 9-го октября в отборе на ЧМ-2022. Онлайн трансляция матча Финляндия – Украина. Начало матча – 19:00 по киевскому времени.