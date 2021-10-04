«Аталанта» с Малиновским проиграла «Милану» в родных стенах
Петраков: «Я уже сказал насчет Малиновского всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна»
Хавбека не вызвали на матчи сборной Украины
19:11
Фото: УАФ
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал УАФ о невызове полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского на матчи обора ЧМ-2022 с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.
«Думал, это первый вопрос будет. Вся страна не может спать. Уже сколько времени только Малиновский, какой подонок Петраков – он должен позвонить, извиниться, на колени стать. Я уже все сказал насчет Малиновского в «Великом футболе», всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна.
Меня здесь научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить».
О конфликте также высказался сам Малиновский.
Матч с Финляндией состоится 9 октября.