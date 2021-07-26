Экс-форвард сборной Украины: «Не назвал бы Селезнева нападающим»

Евгений Селезнев / Фото - Twitter

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился мнением о переходе форварда Евгения Селезнева в «Минай». Также эксперт назвал лучших исполнителей в истории «сине-желтых» на данной позиции.

Я бы не называл его чистым нападающим. Это игрок атакующего плана. У него нет скоростных данных. Его конек – игра на втором этаже, таранный исполнитель. Сейчас этих качеств я у него не наблюдаю, но опыт остался, поэтому Селезнев и нужен «Минаю» в данной ситуации, когда команда еще вчера не знала, что вернется в Премьер-лигу.

Опять же, если форвард приведет себя в порядок, то у него все может получиться. Если же это просто пиар, то ничего у него не выйдет. Забивать с пенальти, это хорошо, но в свое время, если я не забил как минимум десять мячей с игры за сезон, значит, я не выполнил требования наставника, и со мной могли спокойно распрощаться.

А что касается рекорда результативности за историю, то Селезнев прекрасно и сам понимает, что все в его руках. Мужик сказал, мужик сделал, в противном случае не нужно было возвращаться.

Самые полезные украинские форварды в истории? Однозначно, что на первом месте будет Андрей Шевченко. Вне всякого сомнения, в этом список я бы внес Сергея Реброва, Тимерлана Гусейнова, Андрея Воробья, Алексея Белика, Василия Сачко в период его игры в луцкой Волыни.

В нынешнее время нужно говорить не о полезности нападающего, а о его результативности. Несмотря на все нюансы, форвард должен забивать, и никто меня в этом не разубедит.

Вошел бы в список Гецко? Не мне судить, но я всегда старался выполнять свою работу добросовестно. Если считать по забитым мячам за карьеру, то, возможно, в десятку лучших украинских нападающих за всю историю футбола, может, я и войду.