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Экс-форвард сборной Украины: «Пока другие летали по Европе, англичане курили бамбук»

Гецко раскритиковал формат проведения Евро-2020
Футбол Сборная Украины
15:42
Экс-форвард сборной Украины: «Пока другие летали по Европе, англичане курили бамбук»
Фото - Reuters

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко подвел итоги выступлений «сине-желтых» на Евро-2020. Также эксперт рассказал о несправедливости формата проведения турнира.

У меня осталось двоякое впечатление от выступления нашей сборной на Евро. С одной стороны подопечные Андрея Шевченко молодцы, показали отличный результат – вышли в четвертьфинал турнира.

Однако есть много претензий к качеству игры команды, в частности, очень разочаровал поединок против Англии, в котором я вообще не увидел характера у нашего коллектива, поэтому общая оценка от меня – три с плюсом.

Порой, «сине-желтым» удавалось демонстрировать хороший современный футбол. У Андрея Шевченко был отличный подбор исполнителей, но использовать их потенциал в полной мере не удалось. Почему-то те игроки, на которых была основная надежда, оставались в тени.

Наш тренерский штаб на Евро провел меньше всего замен. Зачем брать людей, если в них не нуждаются? Мы выжимаем из Ярмоленко все, что только можно, а молодой футболист сидит на скамейке запасных и кусает ногти.

Никого из молодежи практически не использовали, не говоря уже об Артеме Довбыке, который за 15 минут в матче со Швецией сделал на поле больше, чем некоторые игроки атакующей линии за два предыдущих поединка. Почему он не был востребован в следующем матче против англичан, где гренадерские данные играли большую роль, остается загадкой.

Вне всякого сомнения, номер один в составе сборной – это Георгий Бущан. Даже за одну игру против Швеции могу выделить Александра Зинченко, который на своей уже привычной позиции левого защитника, показал великолепную игру.

Отмечу, конечно, и Артема Довбыка, который показал, что он хочет грызть землю и доказывать свою состоятельность. И назову еще Николая Шапаренко. Это та молодежь, на которую нужно было рассчитывать, они смогли бы повести за собой команду.

Кто удивил? Датчане и чехи. Это две сборные не из топовых, которые показывали приличный уровень игры на протяжении всех своих матчей. Я не сомневался в итальянцах. Расстроили Германия, Франция.

Как для меня, то ничего хорошего на Евро не показала Англия, тем не менее, команда добралась до финала. Но здесь присутствует явная несправедливость. Все сборные летали по Европе, а англичане в это время курили бамбук, готовясь к играм на Уэмбли и лишь раз за весь турнир, покинув свое гнездо.

Ранее сообщалось, что пять игроков сборной Украины подорожали по итогам Евро-2020.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Украина – Англия сборная Англии (футбол) Георгий Бущан Александр Зинченко Артем Довбык Николай Шапаренко

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