Экс-форвард «Зари»: «Третий пропущенный от «Буде-Глимта» мяч добил команду»

Анатолий Диденко / Фото - Niksport.com.ua

Бывший нападающий «Зари» Анатолий Диденко поделился мыслями о том, что помешало луганчанам избежать поражения в матче группового этапа Лиги конференций против «Буде-Глимта» (1:3).

Возможно, команда переживает некий спад, поскольку и во внутренних соревнованиях у «Зари» не все гладко. Нет четкости действий при наступлении, хотя визуально, футболисты вперед бегут неплохо, и выходят на завершающую фазу, но концовки нет. Почему так, это все-таки лучше знает главный тренер.

Норвежцы действовали слаженно, каждый из футболистов знал свой маневр, большинство атак завершались ударами. «Буде-Глимт» – команда хорошего европейского уровня.

Девять пропущенных мячей «Зари» в трех еврокубковых матчах? Не дорабатывают в обороне. Видно, что «Заря» больше заточена на атаку. Такое ощущение, что не много внимания уделяется оборонительным действиям, ошибки, порой, бывают детскими. Все бегут вперед, а при срыве атаки футболисты просто не готовы к защите своих ворот, подобное происходит не в первом поединке.

Не нужно забывать, что в межсезонье многие ключевые футболисты покинули команду. А с новыми исполнителями по щелчку пальца, коллектив не заиграет в тот футбол, который хочет видеть тренер. Нужно время и, соответственно, терпение. У того же «Шахтера» много новых футболистов и сейчас горняки переживают спад. Все через это проходят.

Перспективы всегда есть. Если их не видеть, то нет смысла работать. С этим нужно переспать. Главное, не опускать руки. Конечно, обидно так проигрывать, но это футбол, так бывает. Необходимо подниматься с колен. Другого выбора нет.