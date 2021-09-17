Экс-форвард «Зари»: «Третий пропущенный от «Буде-Глимта» мяч добил команду»
Бывший нападающий «Зари» Анатолий Диденко поделился мыслями о том, что помешало луганчанам избежать поражения в матче группового этапа Лиги конференций против «Буде-Глимта» (1:3).
Что-то не идет у «Зари». Команда вроде и неплохо развивает свои атаки, а потом обрезка и мяч в воротах. У луганчан нет логического завершения атаки. Норвежцы выглядели куда эффективнее в плане создания опасных моментов. Хотя забей Кочергин при счете 0:2, и неизвестно, как все могло обернуться. Третий пропущенный мяч, думаю, окончательно добил «Зарю».
Возможно, команда переживает некий спад, поскольку и во внутренних соревнованиях у «Зари» не все гладко. Нет четкости действий при наступлении, хотя визуально, футболисты вперед бегут неплохо, и выходят на завершающую фазу, но концовки нет. Почему так, это все-таки лучше знает главный тренер.
Норвежцы действовали слаженно, каждый из футболистов знал свой маневр, большинство атак завершались ударами. «Буде-Глимт» – команда хорошего европейского уровня.
Девять пропущенных мячей «Зари» в трех еврокубковых матчах? Не дорабатывают в обороне. Видно, что «Заря» больше заточена на атаку. Такое ощущение, что не много внимания уделяется оборонительным действиям, ошибки, порой, бывают детскими. Все бегут вперед, а при срыве атаки футболисты просто не готовы к защите своих ворот, подобное происходит не в первом поединке.
Не нужно забывать, что в межсезонье многие ключевые футболисты покинули команду. А с новыми исполнителями по щелчку пальца, коллектив не заиграет в тот футбол, который хочет видеть тренер. Нужно время и, соответственно, терпение. У того же «Шахтера» много новых футболистов и сейчас горняки переживают спад. Все через это проходят.
Перспективы всегда есть. Если их не видеть, то нет смысла работать. С этим нужно переспать. Главное, не опускать руки. Конечно, обидно так проигрывать, но это футбол, так бывает. Необходимо подниматься с колен. Другого выбора нет.
Ранее определилась причина экстренной замены защитника «Зари» перед самым стартом матча.
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