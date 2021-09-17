Определилась причина экстренной замены защитника «Зари» перед стартом матча «Буде-Глимтом»

Вместо бразильца с первых минут появился украинец

Фото - ФК Заря

В первом туре группового этапа Лиги конференций «Заря» на выезде уступила «Буде-Глимту» (1:3). В стартовом составе на этот матч должен был выйти защитник Жуниньо.

Однако в «одиннадцатке» луганчан перед самым стартом встречи была произведена экстренная замена. Вместо бразильца с первых минут вышел Игорь Снурницын.

Стало известно, что Жуниньо получил травму на разминке перед игрой. О характере и степени повреждения пока неизвестно.

После матча бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов «прошелся» по руководству клуба.