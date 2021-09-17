Рафаилов: «Заря» играла в футбол – через год мешает другим»
Определилась причина экстренной замены защитника «Зари» перед стартом матча «Буде-Глимтом»
Вместо бразильца с первых минут появился украинец
11:38
Фото - ФК Заря
В первом туре группового этапа Лиги конференций «Заря» на выезде уступила «Буде-Глимту» (1:3). В стартовом составе на этот матч должен был выйти защитник Жуниньо.
Однако в «одиннадцатке» луганчан перед самым стартом встречи была произведена экстренная замена. Вместо бразильца с первых минут вышел Игорь Снурницын.
Стало известно, что Жуниньо получил травму на разминке перед игрой. О характере и степени повреждения пока неизвестно.
После матча бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов «прошелся» по руководству клуба.
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