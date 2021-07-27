Экс-футболист «Динамо» покинет «Спортинг» после победы в национальном первенстве

Игрок вернется в свой бывший клуб

Виторину Антунеш / фото - Maisfutebol

Бывший защитник «Динамо» Виторину Антунеш в ближайшее время расторгнет контракт со «Спортингом» и покинет клуб, сообщает Tuttomercatoweb.

Португалец вернется в «Пасуш де Феррейра», также выступающий в высшем национальном дивизионе, где игрок провел один год в сезоне 06/07 и еще один в кампании 12/13.

Защитник лишь прошлым летом присоединился к «Спортингу», и успел взять с лиссабонской командой чемпионат Португалии.

Антунеш играл за «Динамо» с 2015 по 2018 год, и за это время выиграл с киевским клубом Кубок и Суперкубок Украины, а также дважды становился триумфатором УПЛ.

Напомним, Луческу сделал «Динамо» подарок после плодотворных сборов.