Сегодня Луческу и Суркис решат, достоин ли лучший бомбардир УПЛ места в «Динамо»
Экс-футболист «Динамо» покинет «Спортинг» после победы в национальном первенстве
Игрок вернется в свой бывший клуб
27 июля 20:13
Виторину Антунеш / фото - Maisfutebol
Бывший защитник «Динамо» Виторину Антунеш в ближайшее время расторгнет контракт со «Спортингом» и покинет клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Португалец вернется в «Пасуш де Феррейра», также выступающий в высшем национальном дивизионе, где игрок провел один год в сезоне 06/07 и еще один в кампании 12/13.
Защитник лишь прошлым летом присоединился к «Спортингу», и успел взять с лиссабонской командой чемпионат Португалии.
Антунеш играл за «Динамо» с 2015 по 2018 год, и за это время выиграл с киевским клубом Кубок и Суперкубок Украины, а также дважды становился триумфатором УПЛ.
Напомним, Луческу сделал «Динамо» подарок после плодотворных сборов.
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