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Экс-гендиректор «Баварии»: «Надеюсь, золотой мяч получит Левандовский»
Карл-Хайнц Румменигге – о предстоящей церемонии
21:27
Карл-Хайнц Румменигге / фото - Getty Images
Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча», а также назвал своего фаворита в этом году. Цитирует функционера портал Sport Bild.
«Надеюсь, Левандовски победит. К сожалению, Польша не настолько сильна, чтобы выигрывать международные турниры, как это сделала Италия.
Это не в пользу Левандовски, но надеюсь, что голы, которые он забил в 2021 году, это компенсируют».
Напомним, Шевченко назвал двоих фаворитов на завоевание «Золотого мяча».
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