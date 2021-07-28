Экс-игрок «Черноморца» прокомментировал «динамовский» курс развития команды

Ультрас выступили против присутствия игроков киевлян в составе

Иван Шарий / фото - dynamo.kiev

Бывший нападающий одесского «Черноморца» Иван Шарий прокомментировал последние события в клубе.

Какой была ваша первая реакция, когда узнали об альянсе «Черноморца» и киевского «Динамо»?

«Не сказал бы, что это стало шоком или разочарованием. Но, честно говоря, для меня это было довольно неожиданно. Я даже не предполагал, что такое может быть. Но случилось то, что случилось».

Ультрас «Черноморца» высказали свое недовольство по поводу нового вектора развития клуба, поставив динамовцам во время посещения клубной базы ультиматум: либо вы уезжаете из Одессы, либо мы оставляем за собой право срывать матчи. Если судить по заявке команды моряков на сезон-2021/2022, то в ней оказалось 13 принадлежащих «Динамо» футболистов. Как в связи с этим могут разворачиваться события?

«Если клубы создали такой альянс, значит, по части финансов они определяли между собой что и как, и в этом вопросе все было оговорено. К старту нового сезона должно быть в обойме как минимум 20-22 футболиста. Вот и получается, что половина из них — арендованные динамовцы. А то, что ультрас заявляют, ничего не значит. Раз так, то пусть тогда представители ультрас одевают футболки «Черноморца», выходят на поле и играют. Либо наберут тех футболистов, которых они хотят. Думаю, что если уж взяли ребят из «Динамо», то они что-то ведь умеют».

Сможет ли обновленный больше чем наполовину «Черноморец» быть конкурентноспособным коллективом в нынешнем сезоне в УПЛ?

«Думаю, что при наличии таких команд, как «Рух», «Ингулец», «Минай», «Львов», «Мариуполь» и «Верес», одесситы вполне могут с ними конкурировать за места во второй части таблицы».

В «Черноморец» из «Динамо» на правах аренды перешли вратарь Владислав Кучерук, защитники Данил Скорко, Денис Кузик, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

Также наставник одесситов Юрий Мороз перебрался из ликвидированной молодежной команды «Динамо».

Напомним, в первом туре УПЛ «Черноморец» разгромно уступил «Десне».