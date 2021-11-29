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Экс-игрок «Динамо»: «До сих пор пользуюсь тем, чему меня научил Луческу»

Правда, Гладкий пересекался с румынским тренером в «Шахтере»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:08
Экс-игрок «Динамо»: «До сих пор пользуюсь тем, чему меня научил Луческу»
Александр Гладкий / Фото: Динамомания

Форвард «Зари» Александр Гладкий в шоу «BurBuzz» высказал свое мнение о главном тренера киевского «Динамо» – Мирче Луческу.

«Луческу очень много для меня сделал. Я до сих пор пользуюсь тем, чему он меня учил. Луческу научил меня быть командным игроком. Ранее, я мог больше брать на себя.

Когда я пришел в «Шахтер», то я много забивал, но он никогда не требовал этого от меня. Если мне не удавалось отличиться, Мистер не ругал меня. Ему было важно, чтобы я выполнял свои обязанности на поле: вскрывать зоны, уводить защитников, начинать прессинг».


Ранее Гладкий рассказал, как он оказался в киевском «Динамо».

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Александр Гладкий Заря Мирча Луческу

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