Вацко: «Бавария» не знала, как выйти из-под давления «Динамо»
Экс-игрок «Динамо»: «До сих пор пользуюсь тем, чему меня научил Луческу»
Правда, Гладкий пересекался с румынским тренером в «Шахтере»
Александр Гладкий / Фото: Динамомания
Форвард «Зари» Александр Гладкий в шоу «BurBuzz» высказал свое мнение о главном тренера киевского «Динамо» – Мирче Луческу.
«Луческу очень много для меня сделал. Я до сих пор пользуюсь тем, чему он меня учил. Луческу научил меня быть командным игроком. Ранее, я мог больше брать на себя.
Когда я пришел в «Шахтер», то я много забивал, но он никогда не требовал этого от меня. Если мне не удавалось отличиться, Мистер не ругал меня. Ему было важно, чтобы я выполнял свои обязанности на поле: вскрывать зоны, уводить защитников, начинать прессинг».
Ранее Гладкий рассказал, как он оказался в киевском «Динамо».