Экс-игрок «Динамо»: «До сих пор пользуюсь тем, чему меня научил Луческу»

Александр Гладкий / Фото: Динамомания

Форвард «Зари» Александр Гладкий в шоу «BurBuzz» высказал свое мнение о главном тренера киевского «Динамо» – Мирче Луческу.

Когда я пришел в «Шахтер», то я много забивал, но он никогда не требовал этого от меня. Если мне не удавалось отличиться, Мистер не ругал меня. Ему было важно, чтобы я выполнял свои обязанности на поле: вскрывать зоны, уводить защитников, начинать прессинг».