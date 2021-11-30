Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 16
Футбол (3 события из 4) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Альянс 0:2 Окончен
17:30 Оболонь - Металлист 1:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Заря 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Ньюкасл - Норвич -:- Запланирован
22:15 Лидс - Кристал Пэлас -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Аталанта - Венеция -:- Запланирован
21:45 Салернитана - Ювентус -:- Запланирован
Футбол (16 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Уотфорд - Челси -:- Запланирован
21:30 Вест Хэм - Брайтон -:- Запланирован
21:30 Саутгемптон - Лестер -:- Запланирован
22:15 Астон Вилла - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:15 Эвертон - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Анже - Монако -:- Запланирован
20:00 Страсбур - Бордо -:- Запланирован
22:00 Ренн - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Реймс -:- Запланирован
22:00 Нант - Марсель -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Ницца -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Рома -:- Запланирован
19:30 Интер - Специя -:- Запланирован
21:45 Дженоа - Милан -:- Запланирован
21:45 Сассуоло - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Атлетик -:- Запланирован

Экс-игрок «Динамо» и «Рейнджерс»: «Шотландцы мало что умеют, но бьются все 90 минут»

Сборной Украины достался не самый грозный соперник из возможных
Футбол Сборная Украины
14:27
Экс-игрок «Динамо» и «Рейнджерс»: «Шотландцы мало что умеют, но бьются все 90 минут»
Сборная Шотландии / фото - Playmaker

Бывший игрок «Динамо» и «Рейнджерс» Олег Кузнецов прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022, где сборной Украины досталась Шотландия:

«Охарактеризовать главное качество шотландских футболистов можно одним словом – патриотизм. Я знаю, насколько престижно каждому из них защищать цвета своей страны. Помнится, в период восстановления после травмы мне приходилось долгое время тренироваться с молодежным составом. Я видел огромное желание этих ребят работать. Молодые шотландцы, если попадают в большой футбол, то для них это очень многое значит. Каждый хочет играть либо за «Рейнджерс», либо за «Селтик», ну и, естественно, за сборную Шотландии.

Может, в футбольном плане шотландцы не слишком конкурентоспособны – они мало играют за рубежом, в основном, в средних клубах английской Премьер-лиги или Чемпионшипа. Но когда выходят на поле, то вовсю проявляют свои бойцовские качества. Они мало что умеют, но бьются все девяносто минут!

Вообще сборная Шотландии по своему уровню относится к середнякам Европы, у этой страны не особо сильный чемпионат. В нем конкурируют максимум две-три команды, в основном «Рейнджерс» и «Селтик».

Так что жеребьевка для сборной Украины, повторюсь, очень удачная. Единственное, что можно считать минусом для нас, так это то, что с Шотландией будем играть на выезде. У соперника может быть определенное преимущество. Но как бы там ни было, шотландцев в предстоящем матче плей-офф сборная Украины должна проходить».

Матч Украины с шотландцами состоится 24-го марта 2022-го года.

Напомним, тренер «сине-желтых» Александр Петраков попросит УПЛ перенести несколько туров чемпионата из-за стыковых матчей.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

сборная Шотландии (футбол) сборная Украины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Павелко рассказал о важной задаче УАФ на стыковые матчи отбора на ЧМ-2022
Павелко рассказал о важной задаче УАФ на стыковые матчи отбора на ЧМ-2022
Футбол Сборная Украины
29 ноября 19:04
Килмена, которому отказали в выступлении за сборную Украины, могут вызвать в сборную Англии
Килмена, которому отказали в выступлении за сборную Украины, могут вызвать в сборную Англии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
29 ноября 13:50
Леоненко: «Не понимаю, почему мы считаем, что наша сборная сильнее шотландцев?»
Леоненко: «Не понимаю, почему мы считаем, что наша сборная сильнее шотландцев?»
Футбол Сборная Украины
29 ноября 10:41
Довбик: «Шотландия лучше, чем Португалия или Италия»
Довбик: «Шотландия лучше, чем Португалия или Италия»
Футбол Сборная Украины
29 ноября 08:50
Пятов: «Особо не следил за Шотландией. Теперь буду»
Пятов: «Особо не следил за Шотландией. Теперь буду»
Футбол Сборная Украины
28 ноября 12:01
Экс-игрок сборной Украины: «Шотландия нам по зубам»
Экс-игрок сборной Украины: «Шотландия нам по зубам»
Футбол Сборная Украины
27 ноября 18:24

Новости: Футбол

Рамирес: «Уже ощущаю, что в Украине холоднее, чем в других странах, где я играл»
Рамирес: «Уже ощущаю, что в Украине холоднее, чем в других странах, где я играл»
Украинская Премьер-лига
17:31
Клопп: «Если «Золотой мяч» не отдали Левандовски сейчас, то он никогда не получит его»
Клопп: «Если «Золотой мяч» не отдали Левандовски сейчас, то он никогда не получит его»
Премьер-Лига (Англия)
17:10
Йовичевич – лучший тренер 16-го тура УПЛ
Йовичевич – лучший тренер 16-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига
16:45
Президент ПСЖ опроверг переговоры с Зиданом
Президент ПСЖ опроверг переговоры с Зиданом
Лига 1 (Франция)
16:26
Довбик – лучший игрок 16-го тура УПЛ
Довбик – лучший игрок 16-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига
16:14
Скрипник: «Нам повезло, что мы забили «Александрии» первыми»
Скрипник: «Нам повезло, что мы забили «Александрии» первыми»
Украинская Премьер-лига
15:47
Президент ПСЖ: «Надеюсь, Мбаппе продлит контракт»
Президент ПСЖ: «Надеюсь, Мбаппе продлит контракт»
Лига 1 (Франция)
15:18
«Шахтер» объявил о возвращении Мораеса в общую группу
«Шахтер» объявил о возвращении Мораеса в общую группу
Украинская Премьер-лига
15:06
«Шахтер» предложил Тете новый контракт
«Шахтер» предложил Тете новый контракт
Украинская Премьер-лига
14:53
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
18
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
2
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
10
Все новости

Анонсы

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
1 декабря 21:45
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
1 декабря 22:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
2 декабря 22:15
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
3 декабря 17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00