Экс-игрок «Динамо» и «Рейнджерс»: «Шотландцы мало что умеют, но бьются все 90 минут»
Бывший игрок «Динамо» и «Рейнджерс» Олег Кузнецов прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022, где сборной Украины досталась Шотландия:
«Охарактеризовать главное качество шотландских футболистов можно одним словом – патриотизм. Я знаю, насколько престижно каждому из них защищать цвета своей страны. Помнится, в период восстановления после травмы мне приходилось долгое время тренироваться с молодежным составом. Я видел огромное желание этих ребят работать. Молодые шотландцы, если попадают в большой футбол, то для них это очень многое значит. Каждый хочет играть либо за «Рейнджерс», либо за «Селтик», ну и, естественно, за сборную Шотландии.
Может, в футбольном плане шотландцы не слишком конкурентоспособны – они мало играют за рубежом, в основном, в средних клубах английской Премьер-лиги или Чемпионшипа. Но когда выходят на поле, то вовсю проявляют свои бойцовские качества. Они мало что умеют, но бьются все девяносто минут!
Вообще сборная Шотландии по своему уровню относится к середнякам Европы, у этой страны не особо сильный чемпионат. В нем конкурируют максимум две-три команды, в основном «Рейнджерс» и «Селтик».
Так что жеребьевка для сборной Украины, повторюсь, очень удачная. Единственное, что можно считать минусом для нас, так это то, что с Шотландией будем играть на выезде. У соперника может быть определенное преимущество. Но как бы там ни было, шотландцев в предстоящем матче плей-офф сборная Украины должна проходить».
Матч Украины с шотландцами состоится 24-го марта 2022-го года.
Напомним, тренер «сине-желтых» Александр Петраков попросит УПЛ перенести несколько туров чемпионата из-за стыковых матчей.
Комментарии 0