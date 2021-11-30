Экс-игрок «Динамо» и «Рейнджерс»: «Шотландцы мало что умеют, но бьются все 90 минут»

Сборная Шотландии / фото - Playmaker

Бывший игрок «Динамо» и «Рейнджерс» Олег Кузнецов прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022, где сборной Украины досталась Шотландия:

Может, в футбольном плане шотландцы не слишком конкурентоспособны – они мало играют за рубежом, в основном, в средних клубах английской Премьер-лиги или Чемпионшипа. Но когда выходят на поле, то вовсю проявляют свои бойцовские качества. Они мало что умеют, но бьются все девяносто минут!

Вообще сборная Шотландии по своему уровню относится к середнякам Европы, у этой страны не особо сильный чемпионат. В нем конкурируют максимум две-три команды, в основном «Рейнджерс» и «Селтик».

Так что жеребьевка для сборной Украины, повторюсь, очень удачная. Единственное, что можно считать минусом для нас, так это то, что с Шотландией будем играть на выезде. У соперника может быть определенное преимущество. Но как бы там ни было, шотландцев в предстоящем матче плей-офф сборная Украины должна проходить».