Петраков: «Попрошу УПЛ перенести пару матчей, где играют наши сборники перед плей-офф»

Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о подготовке к матчу плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 против Шотландии:

Мы хотим раньше прилететь в Шотландию, начать подготовку и уже там ждать наших футболистов, кто играет в Европе. Я дам задание нашим администраторам найти хорошие условия для подготовки.

Думаю, что мы 18 марта прилетим в Шотландию. Все наши команды, к сожалению, вылетели из еврокубков. Поэтому хотелось бы пораньше собраться».