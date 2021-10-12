Мизин назвал аспект игры, который поможет сборной Украины победить Боснию
Экс-игрок «Динамо» и «Шахтера»: «На Боснию выйдет тот же состав, который играл с Финляндией»
Петраков не будет экспериментировать в важном матче
14:48
фото - УАФ
Бывший футболист «Динамо» и «Шахтера» Олег Матвеев поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022, где сойдутся сборная Украины и сборная Боснии и Герцеговины:
«Думаю, что тренер нашей сборной Александр Петраков выставит тот же состав, что играл и в Хельсинки с финнами. И не только потому, что победный состав не меняют, скорее, наставник просто уже определился с той обоймой исполнителей, которая соответствует его игровой концепции.
На мой взгляд, Украина обязана сегодня побеждать. И это ей под силу, поскольку уровень подготовки наших футболистов выше, чем у соперника. Да и поддержка 12 игрока – болельщиков – очень важный «козырь». Только лишь бы обошлось без индивидуальных ошибок в обороне».
Команды впервые в истории сыграют друг с другом.
Матч состоится сегодня, 12 октября в 21:45. Онлайн трансляция Украина – Босния и Герцеговина.
Напомним, Караваев рассказал, кого стоит опасаться в составе Боснии и Герцеговины.
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