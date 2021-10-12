Экс-игрок «Динамо» и «Шахтера»: «На Боснию выйдет тот же состав, который играл с Финляндией»

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Бывший футболист «Динамо» и «Шахтера» Олег Матвеев поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022, где сойдутся сборная Украины и сборная Боснии и Герцеговины:

На мой взгляд, Украина обязана сегодня побеждать. И это ей под силу, поскольку уровень подготовки наших футболистов выше, чем у соперника. Да и поддержка 12 игрока – болельщиков – очень важный «козырь». Только лишь бы обошлось без индивидуальных ошибок в обороне».