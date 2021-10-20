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Экс-игрок «Динамо»: «Киевляне могут противопоставить «Барселоне» молниеносный переход от обороны в атаку»

Матч начнется в 19:45
Футбол Лига чемпионов UEFA
20 октября 19:25
Экс-игрок «Динамо»: «Киевляне могут противопоставить «Барселоне» молниеносный переход от обороны в атаку»
Олег Матвеев / Фото: Динамомания

Экс-игрок «Динамо» Олег Матвеев высказался о грядущем матче киевлян против «Барселоны» в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Шансы добиться положительного результата у «Барселоны» повыше. Если испанский гранд сегодня не победит, то ему очень сложно будет рассчитывать на выход в следующий раунд, а для знаменитой и амбициозной «Барселоны» такой исход – катастрофа. Поэтому хозяева будут настроены продемонстрировать все, что умеют.

Во-вторых, последний календарный матч в чемпионате Испании – с «Валенсией» показал, что каталонцы постепенно обретают уверенность, особенно это касается линии атаки. В-третьих, нельзя не учитывать тот факт, что сразу несколько ведущих исполнителей «Барселоны» вернулись в строй после травм. Это серьезное подспорье.

Что может противопоставить «Динамо» такой «Барселоне»? В первую очередь надежность в обороне и молниеносный переход от защиты в наступление. Недавний матч с «Валенсией» показал, что каталонцы у своих ворот далеко не безгрешны, у киевлян обязательно будут возможности забить».


Онлайн трансляция матча «Барселона» – «Динамо».

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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