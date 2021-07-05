Экс-игрок «Динамо»: «Лобановский устроил скандал в раздевалке, но кричал на опытных, а не на молодых»

Тибериу Гиоане / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший игрок «Динамо» Тибериу Гиоане вспомнил, как ему игралось в киевском клубе. Его слова приводит Fanatik.

Помню со мной в команде был и Виктораш Якоб, которого в итоге не подписали. Когда увидел, что он покидает клуб, я подумал, что меня ждет такая же судьба.

Первый месяц я тренировался со второй и третьей командой. Там сотни футболистов. Потом я дебютировал, сыграл еще несколько матчей в чемпионате.

Вышел в старте против «Стяуа» в Бухаресте. После первого тайма было 0:1, но мы выиграли 4:2. В перерыве Лобановский устроил скандал в раздевалке, но кричал на опытных футболистов, а не на молодежь.

Лобановский был очень суровым и строгим. Он всегда хотел только большего и большего. Я был очень удивлен, что он никогда не говорил «браво».

Лобановский показывал рейтинги после каждого матча и тренировки. Сказал: если попадаешь пять раз кряду в тройку лучших – заслуживаешь на похвалу. Вскоре это случилось со мной, я был очень доволен».