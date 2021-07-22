Испанский стыд. Алиев выпустил второй клип, и снова скандальный
Экс-игрок «Динамо» показал, какой живот наел после окончания карьеры
Алиев не стесняется демонстрировать себя на камеру
22 июля 13:37
Александр Алиев / Фото: Динамомания
Бывший игрок «Динамо» Александр Алиев снял новый клип, который он выложил на своем Youtube-канале «Кент».
В концовке клипа экс-футболист разделся и было видно, что он не поддерживает физическую форму.
Ранее бывший вратарь «Шахтера» жестко раскритиковал клипы Алиева.
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