Экс-игрок «Динамо»: «У Суркиса в глазах буква «Д»
Бывший игрок «Динамо» Олег Мищенко высказался о президенте клуба Игоре Суркисе.
«Это человек, который болеет всей душой одним клубом. У него в глазах буква «Д». Я думаю, что он всей душой бело-синий, как ни крути.
Но с ним нельзя спорить и не соглашаться. Когда ты приходишь к нему и говоришь, что не хочешь продлевать контракт с «Динамо», то для него это как плевок, что ты, грубо говоря, из семьи идешь.
Я же говорю, тогда я был тупым, молодым и просто не понимал. Пытался объяснить, что родители бедные, а тут такое предложение. Дурачок разве не согласится. Мне предлагали подписать контракт с «Динамо» на три тысячи долларов на пять лет.
А Калитвинцев мне лично говорил: «Подпиши сейчас, в сентябре, на три года на три тысячи, а с января я лично пойду к Михайловичу и тебе сделают зарплату пять тысяч». Я, к сожалению, его не послушал и уехал».
Напомним, завтра «Динамо» сыграет с «Барселоной» в 3-м туре квалификации Лиги чемпионов.
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