Экс-игрок «Динамо»: «У Суркиса в глазах буква «Д»

Игорь Суркис / Фото: Футбол 1/2/3

Бывший игрок «Динамо» Олег Мищенко высказался о президенте клуба Игоре Суркисе.

Но с ним нельзя спорить и не соглашаться. Когда ты приходишь к нему и говоришь, что не хочешь продлевать контракт с «Динамо», то для него это как плевок, что ты, грубо говоря, из семьи идешь.

Я же говорю, тогда я был тупым, молодым и просто не понимал. Пытался объяснить, что родители бедные, а тут такое предложение. Дурачок разве не согласится. Мне предлагали подписать контракт с «Динамо» на три тысячи долларов на пять лет.

А Калитвинцев мне лично говорил: «Подпиши сейчас, в сентябре, на три года на три тысячи, а с января я лично пойду к Михайловичу и тебе сделают зарплату пять тысяч». Я, к сожалению, его не послушал и уехал».