Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Экс-игрок «Днепра»: «Нам стоит поблагодарить сборную Украины за Евро-2020»

Команда Шевченко сумела дойти до четвертьфинала
Футбол Евро-2020
19:51
Экс-игрок «Днепра»: «Нам стоит поблагодарить сборную Украины за Евро-2020»
Сергей Кравченко / Фото: Twitter

38-летний полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мнением о выступлении сборной Украины на Евро-2020.

«Я считаю, что нам стоит поблагодарить сборную Украины за это Евро. Наша команда добилась отличного результата, впервые в истории попав в восьмерку лучших на континенте. Нельзя, конечно, не вспомнить чемпионат мира 2006 года. Тогда выступление «сине-желтых» было примерно таким же, и вся команда стала героями нации. Сейчас то же самое. Поверьте, для нас, со всеми проблемами в футболе, это настоящая вершина.

Отдельное спасибо хочу сказать украинским болельщикам. Я давно не видел, чтобы вся страна так болела за сборную. Люди сплотились вокруг национальной команды. Недовольные, конечно, есть, но их не так много, поэтому советую пацанам не обращать внимания на тех, кто не умеет радоваться и ценить успехи. Мы часто восхищаемся фанатами из Англии, Нидерландов, Турции и так далее. Но я считаю, что наши болельщики в последние годы сильно прибавили. Низкий им поклон. Это круто».


Напомним, сборная Украины вылетела с Евро-2020 на стадии 1/4 финала, разгромно уступив Англии (0:4).

Источник: zbirna.com Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Кравченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кравченко: «С Англией для Украины результат будет важнее изысканной игры»
Кравченко: «С Англией для Украины результат будет важнее изысканной игры»
Футбол Сборная Украины
2 июля 14:38
Кравченко: «Думаю, Украина будет доминировать в игре со Швецией»
Кравченко: «Думаю, Украина будет доминировать в игре со Швецией»
Футбол Сборная Украины
29 июня 12:19
Кравченко: «В матче Украина – Австрия хотелось увидеть футбол, а не заниматься математикой»
Кравченко: «В матче Украина – Австрия хотелось увидеть футбол, а не заниматься математикой»
Футбол Сборная Украины
22 июня 12:21
Кравченко: «Выход Украины на Италию – это хорошо»
Кравченко: «Выход Украины на Италию – это хорошо»
Футбол Сборная Украины
19 июня 14:27
Кравченко спрогнозировал стартовый состав сборной Украины на матч с Нидерландами
Кравченко спрогнозировал стартовый состав сборной Украины на матч с Нидерландами
Футбол Сборная Украины
12 июня 12:00
Кравченко: «Играя в УПЛ, Италия пробила бы не меньше двух пенальти»
Кравченко: «Играя в УПЛ, Италия пробила бы не меньше двух пенальти»
Футбол Евро-2020
12 июня 10:57

Новости: Футбол

Дубль Кулача принес победу «Динамо» над любительским клубом из Франции
Дубль Кулача принес победу «Динамо» над любительским клубом из Франции
Украинская Премьер-лига
21:08
Энрике: «Италия очень похожа на Испанию. У команд равные шансы в матче»
Энрике: «Италия очень похожа на Испанию. У команд равные шансы в матче»
Евро-2020
20:50
СМИ: «Олимпик» прекратит свое существование
СМИ: «Олимпик» прекратит свое существование
Украинская Премьер-лига
20:32
«Шахтер» в конце матча вырвал победу над клубом Третьей лиги Германии
«Шахтер» в конце матча вырвал победу над клубом Третьей лиги Германии
Украинская Премьер-лига
20:10
Очень странно. Беседин после жуткой травмы отдыхает на курорте и опирается на больную ногу
Очень странно. Беседин после жуткой травмы отдыхает на курорте и опирается на больную ногу
Евро-2020
19:59
Экс-игрок «Днепра»: «Нам стоит поблагодарить сборную Украины за Евро-2020»
Экс-игрок «Днепра»: «Нам стоит поблагодарить сборную Украины за Евро-2020»
Евро-2020
19:51
Спинаццола был прооперирован после травмы на Евро-2020
Спинаццола был прооперирован после травмы на Евро-2020
Серия А (Италия)
19:50
Соль сообщил, что покидает «Тенерифе»
Соль сообщил, что покидает «Тенерифе»
Украинская Премьер-лига
19:47
Защитник «Интера» проходит медосмотр в ПСЖ
Защитник «Интера» проходит медосмотр в ПСЖ
В Европе
19:39
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
20
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
10
Все новости