Экс-игрок «Днепра»: «Нам стоит поблагодарить сборную Украины за Евро-2020»

Сергей Кравченко / Фото: Twitter

38-летний полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко поделился мнением о выступлении сборной Украины на Евро-2020.

Отдельное спасибо хочу сказать украинским болельщикам. Я давно не видел, чтобы вся страна так болела за сборную. Люди сплотились вокруг национальной команды. Недовольные, конечно, есть, но их не так много, поэтому советую пацанам не обращать внимания на тех, кто не умеет радоваться и ценить успехи. Мы часто восхищаемся фанатами из Англии, Нидерландов, Турции и так далее. Но я считаю, что наши болельщики в последние годы сильно прибавили. Низкий им поклон. Это круто».