Кучук: «В матче с «Мариуполем» выделил бы всю команду»
Экс-игрок «Мариуполя»: «Маркевич принес в команду какое-то видение европейского футбола»
Быков поделился мнением об экс-наставнике
8 октября 12:29
Фото: ФК Мариуполь
Бывший нападающий «Мариуполя» Алексей Быков поделился мнением о своем экс-тренере Остапе Маркевиче.
«Помню, как только он к нам пришел, то я сразу обратил внимание на тренировочный процесс. Он очень интересный, разнообразный.
Маркевич принес что-то свое, какое-то видение европейского футбола. У него есть свой подход и амбиции».
«Мариуполь» в этом сезоне проиграл 8 матчей в УПЛ из 10.
Команда идет последней в таблице.
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