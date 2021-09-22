Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»

Березовчук оценил игру Кубка Украины
Футбол Кубок Украины по футболу
10:56
Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Фото: ФК Волчанськ

Бывший защитник «Металлиста» Андрей Березовчук оценил игру 1/16 финала Кубка Украины харьковчан против «Десны» (2:1).

«Игра получилась интересной для зрителей и, думаю, очень понравилась всем, кто был на стадионе. Если в первом тайме они как-то спокойно смотрели игру, то во втором завелись не на шутку. Шум в этот вечер был, как на еврокубках.

Буквально за пару угловых до гола я сказал, что Мизюк должен забить. Так и получилось. Я его поздравляю, он большой молодец. Так, как он работает над собой, наверное, никто не работает.

Замены очень усилили «Металлист», они начали полностью контролировать игру, создавать атаки, опасные моменты. Зрители гнали их вперед, и в сумме все это помогло».

В 1/8 финала Кубка также вышел «Рух».

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Металлист Десна

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Футбол Кубок Украины по футболу
10:07
Игрок «Десны»: «Судья сломал игру. «Металлист» уверенно играл руками в штрафной»
Игрок «Десны»: «Судья сломал игру. «Металлист» уверенно играл руками в штрафной»
Футбол Кубок Украины по футболу
09:03
Рябоконь: «От этого арбитра другого судейства я и не ожидал, но «Металлист» победил заслуженно»
Рябоконь: «От этого арбитра другого судейства я и не ожидал, но «Металлист» победил заслуженно»
Футбол Кубок Украины по футболу
08:51
Кучер: «На «Десну» игроков даже не надо было сильно настраивать – для них это хороший мотиватор и раздражитель»
Кучер: «На «Десну» игроков даже не надо было сильно настраивать – для них это хороший мотиватор и раздражитель»
Футбол Кубок Украины по футболу
08:32
Дебютный гол Харриса помог «Металлисту» выбить «Десну» из Кубка Украины
Дебютный гол Харриса помог «Металлисту» выбить «Десну» из Кубка Украины
Футбол Кубок Украины по футболу
21 сентября 21:10
Форвард «Десны»: «Думаю, «Металлист» боролся бы в УПЛ за призовые места»
Форвард «Десны»: «Думаю, «Металлист» боролся бы в УПЛ за призовые места»
Футбол Кубок Украины по футболу
21 сентября 13:45

Новости: Футбол

Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Кубок Украины по футболу
10:56
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Суперкубок Украины
10:38
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
Суперкубок Украины
10:30
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Украинская Премьер-лига
10:27
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Суперкубок Украины
10:16
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Кубок Украины по футболу
10:07
Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ
Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ
Премьер-Лига (Англия)
09:59
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Украинская Премьер-лига
09:54
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
Премьер-Лига (Англия)
09:48
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости