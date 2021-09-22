Игрок «Десны»: «Судья сломал игру. «Металлист» уверенно играл руками в штрафной»
Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Березовчук оценил игру Кубка Украины
Фото: ФК Волчанськ
Бывший защитник «Металлиста» Андрей Березовчук оценил игру 1/16 финала Кубка Украины харьковчан против «Десны» (2:1).
«Игра получилась интересной для зрителей и, думаю, очень понравилась всем, кто был на стадионе. Если в первом тайме они как-то спокойно смотрели игру, то во втором завелись не на шутку. Шум в этот вечер был, как на еврокубках.
Буквально за пару угловых до гола я сказал, что Мизюк должен забить. Так и получилось. Я его поздравляю, он большой молодец. Так, как он работает над собой, наверное, никто не работает.
Замены очень усилили «Металлист», они начали полностью контролировать игру, создавать атаки, опасные моменты. Зрители гнали их вперед, и в сумме все это помогло».
В 1/8 финала Кубка также вышел «Рух».
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