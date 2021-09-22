Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»

Фото: ФК Волчанськ

Бывший защитник «Металлиста» Андрей Березовчук оценил игру 1/16 финала Кубка Украины харьковчан против «Десны» (2:1).

Буквально за пару угловых до гола я сказал, что Мизюк должен забить. Так и получилось. Я его поздравляю, он большой молодец. Так, как он работает над собой, наверное, никто не работает.

Замены очень усилили «Металлист», они начали полностью контролировать игру, создавать атаки, опасные моменты. Зрители гнали их вперед, и в сумме все это помогло».