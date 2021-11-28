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Экс-игрок «Милана»: «Шевченко очень похож на Анчелотти»

Массимо Амброзини – о результатах «Дженоа» после прихода украинца
Футбол Серия А (Италия)
28 ноября 18:58
Экс-игрок «Милана»: «Шевченко очень похож на Анчелотти»
Массимо Амброзини / фото - Getty Images

Бывший игрок «Милана» Массимо Амброзини поделился мнениям о переходе своего экс-одноклубника Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа», а также сравнил украинца с именитым итальянским наставником – Карло Анчелотти.

В начале нашего знакомства не думал, что он может это сделать. У Шевченко было другое виденье и восприятие футбола. Ближе к завершению карьеры его философия игры изменилась, и сейчас у него есть все, чтобы добиться успеха.

Он похож на Анчелотти?

Да, они похожи. Шевченко спокоен и относительно тихий. Андрею еще не хватает опыта и завершающего умения принимать решения – этим славится Анчелотти.

Напомним, «Дженоа» заработала первый балл под руководством Шевченко.

Источник: Бомбардир Михаил Рыбак
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Андрей Шевченко Карло Анчелотти Дженоа

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