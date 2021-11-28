Шевченко: «Я доволен ничьей с «Удинезе»
Экс-игрок «Милана»: «Шевченко очень похож на Анчелотти»
Массимо Амброзини – о результатах «Дженоа» после прихода украинца
28 ноября 18:58
Массимо Амброзини / фото - Getty Images
Бывший игрок «Милана» Массимо Амброзини поделился мнениям о переходе своего экс-одноклубника Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа», а также сравнил украинца с именитым итальянским наставником – Карло Анчелотти.
В начале нашего знакомства не думал, что он может это сделать. У Шевченко было другое виденье и восприятие футбола. Ближе к завершению карьеры его философия игры изменилась, и сейчас у него есть все, чтобы добиться успеха.
Он похож на Анчелотти?
Да, они похожи. Шевченко спокоен и относительно тихий. Андрею еще не хватает опыта и завершающего умения принимать решения – этим славится Анчелотти.
Напомним, «Дженоа» заработала первый балл под руководством Шевченко.
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