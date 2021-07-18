Экс-игрок «Ман Сити»: «Все достижения Манчини – благодаря игрокам»

Роберто Манчини / фото - Insider Voice

Бывший защитник «Манчестер Сити» Уэйн Бридж прокомментировал для Corriere dello Sport победу своего бывшего наставника Роберто Манчини со сборной Италии на Евро-2020:

Моя семья не просто болела за сборную Англии, она болела против Манчини, так что он нанес нам двойной удар.

Я терпеть его не могу. Все его достижения в «Ман Сити» – благодаря футболистам. Это были их победы, а не тренера Манчини.

Однажды Беллами пытался у него спросить, что будет, если в игре сложится определенная ситуация, а Манчини велел ему заткнуться и отправил домой».