Экс-игрок «Ман Сити»: «Все достижения Манчини – благодаря игрокам»
Бывший защитник «Манчестер Сити» Уэйн Бридж прокомментировал для Corriere dello Sport победу своего бывшего наставника Роберто Манчини со сборной Италии на Евро-2020:
«Мне было больно, я ненавижу Манчини. Все знают о моей к нему неприязни. Я не скажу, что он худший тренер, с которым мне довелось работать, но в плане тактики он не так хорош. Но он добился хорошего результата, и мне больно об этом говорить.
Моя семья не просто болела за сборную Англии, она болела против Манчини, так что он нанес нам двойной удар.
Я терпеть его не могу. Все его достижения в «Ман Сити» – благодаря футболистам. Это были их победы, а не тренера Манчини.
Однажды Беллами пытался у него спросить, что будет, если в игре сложится определенная ситуация, а Манчини велел ему заткнуться и отправил домой».
В «Манчестер Сити» итальянский специалист принес своей команде золото АПЛ, которое стало для горожан первым в 21-м веке.
Напомним, футболистов сборной Италии наградили орденами за победу на чемпионате Европы.