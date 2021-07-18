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Экс-игрок «Ман Сити»: «Все достижения Манчини – благодаря игрокам»

В Англии специалиста не очень-то и любят
Футбол В Европе
22:15
Экс-игрок «Ман Сити»: «Все достижения Манчини – благодаря игрокам»
Роберто Манчини / фото - Insider Voice

Бывший защитник «Манчестер Сити» Уэйн Бридж прокомментировал для Corriere dello Sport победу своего бывшего наставника Роберто Манчини со сборной Италии на Евро-2020:

«Мне было больно, я ненавижу Манчини. Все знают о моей к нему неприязни. Я не скажу, что он худший тренер, с которым мне довелось работать, но в плане тактики он не так хорош. Но он добился хорошего результата, и мне больно об этом говорить.

Моя семья не просто болела за сборную Англии, она болела против Манчини, так что он нанес нам двойной удар.

Я терпеть его не могу. Все его достижения в «Ман Сити» – благодаря футболистам. Это были их победы, а не тренера Манчини.

Однажды Беллами пытался у него спросить, что будет, если в игре сложится определенная ситуация, а Манчини велел ему заткнуться и отправил домой».

В «Манчестер Сити» итальянский специалист принес своей команде золото АПЛ, которое стало для горожан первым в 21-м веке.

Напомним, футболистов сборной Италии наградили орденами за победу на чемпионате Европы.

Павел Харченко
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Теги

сборная Италии (футбол) Роберто Манчини Манчестер Сити

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