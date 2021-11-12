Экс-игрок «Реала» и ПСЖ: «Мбаппе говорил мне, что будет играть в Мадриде»
Бывший вингер мадридского «Реала» и ПСЖ Хесе Родригес, ныне выступающий за «Лас-Пальмас» рассказал Le10Sport возможном переходе Килиана Мбаппе в стан «сливочных»:
«В ПСЖ Мбаппе говорил мне, что однажды окажется в «Реале». Не знаю, когда это произойдет – через год, два или три.
Ситуация не совсем простая, в футбольном мире каждый день все меняется, постоянно какие-то сюрпризы.
Тем не менее Мбаппе в конечном итоге перейдет в «Реал», я уверен в этом. Не знаю, правда, в этом сезоне или в следующем».
Мадридцы пытались приобрести молодую звезду этим летом, но ПСЖ отклонил предложение в 200 миллионов евро.
Французский форвард сможет вести переговоры с «Реалом» уже этой зимой, так как летом 2022-го года истекает его контракт с парижанами.
Мбаппе ранее публично заявлял о желании перебраться в Мадрид.
Напомним, ПСЖ желает бесплатно подписать форварда «Реала».
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