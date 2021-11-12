Экс-игрок «Реала» и ПСЖ: «Мбаппе говорил мне, что будет играть в Мадриде»

Килиан Мбаппе / фото - PSG

Бывший вингер мадридского «Реала» и ПСЖ Хесе Родригес, ныне выступающий за «Лас-Пальмас» рассказал Le10Sport возможном переходе Килиана Мбаппе в стан «сливочных»:

Ситуация не совсем простая, в футбольном мире каждый день все меняется, постоянно какие-то сюрпризы.

Тем не менее Мбаппе в конечном итоге перейдет в «Реал», я уверен в этом. Не знаю, правда, в этом сезоне или в следующем».