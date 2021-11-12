Экс-игрок сборной Англии: «Игроки МЮ используют какие-то путинские приемы»

Криштиану Роналду / фото - MUFC

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал сообщения игроков «дьяволов» в социальных сетях после поражений от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Англичанина цитирует The Times.

Я вижу ванильные, вылизанные сообщения. Я читаю неискренние извинения, которые не трогают ни меня, ни любого другого фаната «Юнайтед». Я вижу, как половина состава публикует твиты с почти одинаковыми фразами. Все выглядит так, словно они читают сценарий. И не только в «Юнайтед».

Некоторые из этих твитов и постов – тактика по отвлечению внимания. Читая их, ты чувствуешь, что тобой манипулируют. Какие-то путинские приемы контроля за повесткой. Это же футбол!

В соцсетях я вижу посты футболистов, с которыми знаком. И они используют слова и фразы, которые никоим образом не отражают состояние реального человека. Посты смехотворно лживы, и фанаты знают об этом».