Экс-игрок сборной Англии назвал идеальный клуб для Кейна

Форварду давно пора перейти в клуб посильнее

Харри Кейн / фото - Eurosport

Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз считает, что для нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна лучшим вариантом продолжения карьеры будет переход в «Ливерпуль». Британца цитирует talkSPORT.

«Ливерпулю» нужен чистый центральный нападающий. Кейн идеально бы им подошел, учитывая то, что он играет в слегка оттянутой позиции, в качестве среднего между 9-м и 10-м номерами, время от времени опускаясь в глубину. Только представьте: Мане с одного краю, Салах с другого краю и Кейн по центру. Это было бы идеально в плане создания моментов друг для друга. Но он не перейдет туда. Я не думаю, что это случится».

В конце минувшего сезона Кейн попрощался с трибунами стадиона «Тоттенхэм Хотспур» и заявил в интервью, что не собирается до конца карьеры защищать цвета «шпор».

Президент лондонского клуба Дэниел Леви, известный своим упрямством, не хочет отпускать игрока, но так как соглашение англичанина с клубом истекает следующим летом, то он может согласиться на выгодное предложение.

Как сообщалось ранее, Кейн согласовал с «Манчестер Сити» условия контракта.