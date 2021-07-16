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Экс-игрок сборной Англии выбрал идеальный клуб для Левандовски

Возможно, смена команды поможет завоевать заслуженный «Золотой мяч»
Футбол В Европе
14:23
Экс-игрок сборной Англии выбрал идеальный клуб для Левандовски
Роберт Левандовски / фото - Goal

Экс-игрок сборной Англии Тревор Синклейр рассказал Talksport, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски идеально подошел бы «Манчестер Сити»:

«Роберт Левандовски отлично подходит для любой команды в мире. Он забил 203 гола в 219 играх Бундеслиги за «Баварию», он выглядит невероятно. Иногда вы смотрите на игрока, когда он становится старше 30 лет, и начинаете задаваться вопросами о его физической форме, но Роберт выглядит великолепно в физическом плане.

Он по-прежнему отлично проявляет себя, играя каждую неделю, и да, конечно, он отлично подошел бы для «Манчестер Сити». Случится ли этот переход, я не знаю. Гвардиола хорошо знает Левандовски с тех пор, как тренировал мюнхенскую «Баварию», и у него будут хорошие отношения с ним. Но я уверен, что «Манчестер Сити» мог бы обратить внимание на любого топ-форварда, у которого остался один или два года по контракту».

Переход Левандовского в МС – выглядит идеальным для обеих сторон. Команде Хосепа Гвардиолы для полной доминации во всех турнирах не хватает только забивного форварда (решающие матчи в Лиге Чемпионов «горожане» играли вовсе без чистой «девятки»), а Левандовски в Манчестере мог бы наконец-то выиграть свой давно заслуженный Золотой мяч.

Тем более, Гвардиола давно знаком с польским бомбардиром и без труда смог бы встроить его в систему игры своей команды.

Но, как ранее заявил сам специалист, у «Манчестер Сити» нет денег на форварда, будь то Левандовски или Харри Кейн.

Напомним, Рияд Марез назвал МС лучшим клубом в мире.

Павел Харченко
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Теги

Манчестер Сити Роберт Левандовски Бавария

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