Экс-игрок сборной Аргентины: «Месси не будет лучше Марадоны, даже если выиграет четыре чемпионата мира подряд»

Марио Кемпес / Фото: AFP

Бывший игрок сборной Аргентины Марио Кемпес сравнил ESPN двух аргентинских легенд Диего Марадоны и Лионеля Месси.

Месси не будет лучше Марадоны. Он не добьется этого, даже если выиграет четыре чемпионата мира подряд. А у него до сих пор нет даже одного титула чемпиона мира».