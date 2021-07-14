Матч Италии с Аргентиной будет проведен в честь Марадоны
Экс-игрок сборной Аргентины: «Месси не будет лучше Марадоны, даже если выиграет четыре чемпионата мира подряд»
Кемпес сравнил двух легенд
Марио Кемпес / Фото: AFP
Бывший игрок сборной Аргентины Марио Кемпес сравнил ESPN двух аргентинских легенд Диего Марадоны и Лионеля Месси.
«Беда Месси в том, что он был тем, кто должен заменить Марадону. А Диего очень трудно затмить.
Месси не будет лучше Марадоны. Он не добьется этого, даже если выиграет четыре чемпионата мира подряд. А у него до сих пор нет даже одного титула чемпиона мира».
Недавно Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины.
От Лионеля отказался ПСЖ.
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