Экс-игрок сборной Аргентины: «Месси не будет лучше Марадоны»

Лионель Месси / Фото: Twitter

Бывший игрок сборной Аргентины Марио Кемпес сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону. Его слова приводит ESPN.

Месси не будет лучше Марадоны. Он не добьется этого, даже если выиграет четыре чемпионата мира подряд. А у него до сих пор нет даже одного титула чемпиона мира»