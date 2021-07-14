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Экс-игрок сборной Аргентины: «Месси не будет лучше Марадоны»

Кемпес считает, что форвард «Барселоны» не затмит легендарного Диего
Футбол В мире
19:54
Экс-игрок сборной Аргентины: «Месси не будет лучше Марадоны»
Лионель Месси / Фото: Twitter

Бывший игрок сборной Аргентины Марио Кемпес сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону. Его слова приводит ESPN.

«Беда Месси в том, что он был тем, кто должен заменить Марадону. А Диего очень трудно затмить.

Месси не будет лучше Марадоны. Он не добьется этого, даже если выиграет четыре чемпионата мира подряд. А у него до сих пор нет даже одного титула чемпиона мира»


Напомним, Месси в конце июля продлит контракт с «Барселоной».

Петр Приходько
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Теги

Лионель Месси

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