Экс-игрок сборной России: «Уговаривал Ярмоленко перейти в «Эвертон», но клубы не договорились»

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис вспомнил, как едва не устроил Андрея Ярмоленко в «Эвертон».

Ярмоленко тогда классно выглядел в «Динамо». «Эвертон» попросил меня связаться с Андреем и его агентом. Я приехал на пару дней в Киев, мы с ним встретились после тренировки в Конча-Заспе, поговорили.

У Андрея было желание уехать, но клубы не договорились по трансферной сумме. Это уже не от меня зависело. Я сделал все, о чем меня попросили. Тогда «Эвертон» был очень хорош.

По-моему, «Эвертон» предлагал в пределах 15–18 миллионов фунтов, а «Динамо» хотело 20 миллионов. Цена была хорошая и я не понимаю, почему «Динамо» не согласилось на трансфер».

Ярмленко спустя два года перешел в «Боруссию» Д, откуда переехал в «Вест Хэм».