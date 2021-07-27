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Экс-игрок сборной Украины: «Де Дзерби сходу впечатляет – у «Шахтера» много новых интересных идей»

Шелепницкий отметил, что проблема с реализацией все еще не исправлена
Футбол Украинская Премьер-лига
09:29
Экс-игрок сборной Украины: «Де Дзерби сходу впечатляет – у «Шахтера» много новых интересных идей»
Роберто Де Дзерби / Фото: shakhtar.com

Экс-игрок сборной Украины Юрий Шелепницкий высказался о старте «Шахтера» в УПЛ в сезоне-2021/22 при Роберто Де Дзерби:

Старт чемпионата ожидался с нетерпением, соскучились уже по своему футболу. Тем более, что матчи проходят со зрителями на трибунах, все очень эмоционально, есть азарт и желание побеждать. Чувствуется нерв игры. Правда, в игровом плане — это только начало, время, когда команды набирают ход, обретают форму.

Понравилась встреча «Шахтера» с «Ингульцом» – по качеству футбола, по новшествам горняков в тактике. Даже если обратить внимание на ТТД Шахтера, видно, как увеличилось количество ударов по воротам, ну и владение мячом, как всегда, у «горняков» на уровне. Но это и при Каштру было. А вот при Де Дзерби «Шахтер» практически каждую атаку, каждый момент у ворот гостей завершает ударом. Отсюда очень много голевых моментов. Разве что реализация оранжево-черным нужна нормальная, но Де Дзерби, конечно, впечатляет буквально с ходу, привнося в игру «Шахтера» много интересных идей.

После двух забитых мячей «Шахтер» расслабился — это старая болезнь команды или Ингулец сумел-таки проявить характер?

После матча Де Дзерби недаром ведь заметил, что счет 2:0, как и 1:0, скользкий. Стоило сопернику забить, у «горняков» появился мандраж. К ничьей могла привести любая малейшая ошибка. Ясно, что в этом матче «Шахтера» был сильнее, но порадовал тот факт, что «Ингулец» не сдался.

Итоги 1-го тура УПЛ. Обновленный «Шахтер», судейские ошибки в Полтаве и пока без «Динамо».

Источник: zbirna.com Олег Шумейко-младший
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Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Ингулец

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