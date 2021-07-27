Экс-игрок сборной Украины: «Де Дзерби сходу впечатляет – у «Шахтера» много новых интересных идей»

Роберто Де Дзерби / Фото: shakhtar.com

Экс-игрок сборной Украины Юрий Шелепницкий высказался о старте «Шахтера» в УПЛ в сезоне-2021/22 при Роберто Де Дзерби:



Понравилась встреча «Шахтера» с «Ингульцом» – по качеству футбола, по новшествам горняков в тактике. Даже если обратить внимание на ТТД Шахтера, видно, как увеличилось количество ударов по воротам, ну и владение мячом, как всегда, у «горняков» на уровне. Но это и при Каштру было. А вот при Де Дзерби «Шахтер» практически каждую атаку, каждый момент у ворот гостей завершает ударом. Отсюда очень много голевых моментов. Разве что реализация оранжево-черным нужна нормальная, но Де Дзерби, конечно, впечатляет буквально с ходу, привнося в игру «Шахтера» много интересных идей.