Андрей Лунин выиграл свой первый трофей в составе «Реала»
Экс-игрок сборной Украины: «Лунин – хороший трансфер для «Аякса»
Левченко считает, что вратаря пора уходить из «Реала»
16:13
Андрей Лунин / Фото: пресс-служба Реала
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о перспективах Андрея Лунина в «Реале» и о возможном трансфере в «Аякс».
«Я очень надеюсь, что этот трансфер состоится, хотя и считаю его маловероятным. Лунин сейчас практически не играет в «Реале», поэтому шанс его перехода в «Аякс» невелик. Для нидерландского клуба это — большой риск, брать в команду футболиста, который в 22 года не играет.
Команда рассматривает футболистов под основу. Говорят о вратаре «Бенфики» и других кандидатах. Хотя для «Аякса» это мог бы быть хороший трансфер, так как Андрей до сих пор считается талантливым голкипером. Чем черт не шутит».
Напомним, Лунин выиграл свой первый трофей в составе «Реала».
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