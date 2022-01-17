Экс-игрок сборной Украины: «Лунин – хороший трансфер для «Аякса»

Андрей Лунин / Фото: пресс-служба Реала

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о перспективах Андрея Лунина в «Реале» и о возможном трансфере в «Аякс».

Команда рассматривает футболистов под основу. Говорят о вратаре «Бенфики» и других кандидатах. Хотя для «Аякса» это мог бы быть хороший трансфер, так как Андрей до сих пор считается талантливым голкипером. Чем черт не шутит».