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Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Австрией – разочарование»

Михалик назвал решающую игру в группе C одной из худших для «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
10:35
Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Австрией – разочарование»
Тарас Михалик / Фото - Sport.ua

Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик прокомментировал поражение «сине-желтых» в решающем матче группы C на Евро-2020 против Австрии (0:1). Экс-футболист считает данный поединок одним из худших для команды за последнее время.

Если одним словом, это – разочарование. После разгромного поражения в недавнем спарринге от французов, на мой взгляд, на официальном уровне, это было худшее выступление подопечных Андрея Шевченко за последнее время.

Не думаю, что на сегодняшний матч они вышли без плана на игру, но, по-видимому, установка не была выполнена. После провального первого тайма, казалось, в перерыве будут внесены коррективы и удастся спастись от поражения. Но не тут-то было, даже банального навала в концовке поединка так и не дождались.

Конечно, в такие трудные минуты хочется поддержать ребят, однако это, прежде всего, их вина, что они осложнили себе жизнь. Шансы продолжить выступление на Евро еще остаются, но теперь от сборной Украины уже ничего не зависит.

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал, о чем просил игроков тренерский штаб в перерыве матча.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Тарас Михалик Украина – Австрия сборная Австрии (футбол)

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