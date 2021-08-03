Стала известна заявка «Генка» на матч с «Шахтером»
Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер» должен спокойно пройти «Генк»
Нагорняк верит, что «горняки» пройдут дальше
3 августа 16:17
Сергей Нагорняк / Фото: Футбол 24
Украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о шансах «Шахтера» пройти «Генк» в квалификации ЛЧ.
«Думаю, что «Шахтер» за счет своих индивидуальностей должен очень спокойно пройти «Генк». Понятно, что будет тяжело и непросто это сделать. После двух туров в УПЛ есть пока вопросы к «Шахтеру». Но, думаю, «Шахтер» пройдет бельгийцев без проблем.
Голевым ли будет матч? Думаю, что да. Хотя сначала, может, будут играть осторожно команды. Но вообще поединок должен быть с голами».
Матч «Генк» – «Шахтер» состоится сегодня, начало – в 21:00.
Видео трансляция матча «Генк» – «Шахтер».
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