Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер» фаворит в матче с «Генком»

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В третьем раунде квалификационного этапа Лиги Чемпионов донецкий «Шахтер» сыграет с бельгийским «Генком».

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко дал прогноз на это противостояние:

Кстати, бельгийские клубы - удобные для «Шахтера», припоминается в последнем противостоянии «горняки» дважды легко одолели «Гент». И хотя «Генк» - мастеровитее команды нашего Романа Яремчука, все же, уверен, что донетчане преодолеют этот рубеж.

Нового тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби считают едва ли не самым перспективным тренером в Италии, хотя в его активе нет громким побед. Надеюсь, что появление у руля «Шахтера» поможет Роберто ликвидировать этот пробел».