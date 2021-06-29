Экс-игрок сборной Украины: «Швеция – не оптимальный вариант для «сине-желтых»

Андрей Полунин / Фото - FootBoom

Бывший игрок сборной Украины Андрей Полунин высказался по поводу предстоящего матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Встреча состоится уже сегодня, 29 июня.

Поскольку, опять же, результата «сине-желтые» добились, но вот целостной игры увидеть не удалось. Да, фрагментами, как это было в первом тайме во встрече с Северной Македонией или, допустим, минут 20 – 30 в игре с Нидерландами, недостаточно, чтобы быть удовлетворенным игрой своей национальной команды. Хочется видеть более уверенные действия на протяжении всего матча. Также впечатления от действий сборной Украины часто портили индивидуальные ошибки.

Мандража быть не должно. Не знаю, что случилось, но для меня, повторюсь, разочарованием стала игра лидеров, которым опыта не занимать. На мой взгляд, это были ключевые моменты в результатах сборной Украины. Для меня непонятным было объяснение поражения от Австрии плохим физическим состоянием коллектива.

Руководство УАФ пошло навстречу сборной Украины, перенеся финиш чемпионата с 16-го на 9 мая. Если не ошибаюсь, наша сборная дольше всех готовилась к чемпионату Европы. После неубедительного товарищеского матча с Бахрейном было сказано о том, что команда работала под большой нагрузкой. Если логически рассуждать, то сборную выводили на определенный пик формы, под групповой раунд чемпионата Европы.

И когда после поединка с австрийцами было сказано, что физически команда не готова, то мне это объяснение показалось очень странным, во всяком случае, со стороны тренерского штаба. Времени в 30 дней достаточно для того, чтобы хорошо подготовиться к турниру. Выходит, работа оказалось провальной. Дай бог, чтобы я ошибался.

Давайте говорить откровенно, команда выполнила задачу не благодаря, а вопреки. Нужно быть реалистами и понимать, за счет чего мы оказались в 1/8 финала. Опять же, будем надеяться, что в матче со Швецией сборная Украины начнет показывать свой максимум.

У сборной Украины было больше времени на подготовку к этому поединку. И если шведы переиграют нас физически, я не говорю о технических нюансах, то это будет нонсенс. Я не сомневаюсь, что тренерский штаб нашей сборной хорошо изучил возможности сборной Швеции, но пора уже делать выводы по состоянию игроков и доверять тем, кто может 90 минут играть на уровне чемпионата Европы.

Что касается соперника, достаточно сказать, что сборная Швеции заняла первое место в своей группе, это очень организованная команда, которая уверенно действует в нижнем блоке, в штрафную шведов пробраться будет крайне сложно. Думаю, Андрей Шевченко выберет правильную тактику исходя из того кадрового потенциала, который имеется под рукой.

Швеция – не оптимальный вариант, но один из лучших так точно. Будем верить, что в этом поединке сборную Украины прорвет, как Испанию в матче со Словакией. Перед игрой, в любом случае шансы 50 на 50. Многие футболисты шведской сборной выступают в добротных европейских клубах, есть достаточно индивидуально сильных футболистов, у них опытный наставник, поэтому игра будет очень сложной для нашей сборной.

Мы можем заставить шведов играть в тот футбол, который нам нужен. Но все будет зависеть от игроков. Смогут ли они выполнить план на поединок. Доля везения у нас уже была, пора и игрой доказывать свою силу, а она поверьте, у сборной Украины имеется. Верим в команду.