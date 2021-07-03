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Экс-игрок сборной Украины: «Сине-желтые» первыми на Евро размочат ворота англичан»

Хавбек «Ужгорода» прогнозирует ничью в основное время четвертьфинального матча
Футбол Сборная Украины
16:20
Экс-игрок сборной Украины: «Сине-желтые» первыми на Евро размочат ворота англичан»
Адриан Пуканыч / Фото - Facebook

Бывший игрок сборной Украины Адриан Пуканыч считает, что команда Андрея Шевченко сможет забить в матче четвертьфинала Евро-2020 против Англии. Полузащитник «Ужгорода» прогнозирует счет 1:1 в основное время.

Ожидания, как и у всех болельщиков сборной, оптимистические. Хочется увидеть «сине-желтых» в полуфинале Евро, хотя я прекрасно понимаю, с кем нашей сборной предстоит сыграть. Впрочем, не скажу, что Англия сейчас прямо такая непобедимая сборная.

Да, они на этом Евро еще не пропускали, действуют дисциплинированно, у них классные исполнители в составе. Нашей команде будет сложно, но не безнадежно.

Трудно предположить, какой план на матч выберет Андрей Шевченко, и как будет складываться сама игра. Что точно можно предсказать, так это то, что будет сделана ставку на организацию действий, на строгую игру в обороне. Но в то же время, мне что-то подсказывает, что впереди у нас будут моменты, более того, Украина забьет и первой на этом Евро размочит ворота англичан.

А что касается результата, то рискну предположить, что основное время завершится вничью — 1:1. А дальше, как карта ляжет…

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 3 июля, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Украина – Англия сборная Англии (футбол)

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