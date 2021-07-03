Экс-игрок сборной Украины: «Сине-желтые» первыми на Евро размочат ворота англичан»

Адриан Пуканыч / Фото - Facebook

Бывший игрок сборной Украины Адриан Пуканыч считает, что команда Андрея Шевченко сможет забить в матче четвертьфинала Евро-2020 против Англии. Полузащитник «Ужгорода» прогнозирует счет 1:1 в основное время.

Да, они на этом Евро еще не пропускали, действуют дисциплинированно, у них классные исполнители в составе. Нашей команде будет сложно, но не безнадежно.

Трудно предположить, какой план на матч выберет Андрей Шевченко, и как будет складываться сама игра. Что точно можно предсказать, так это то, что будет сделана ставку на организацию действий, на строгую игру в обороне. Но в то же время, мне что-то подсказывает, что впереди у нас будут моменты, более того, Украина забьет и первой на этом Евро размочит ворота англичан.

А что касается результата, то рискну предположить, что основное время завершится вничью — 1:1. А дальше, как карта ляжет…