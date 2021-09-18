Гендиректор «Зари» – о Скрипнике: «О каком прекращении сотрудничества вы говорите?»
Экс-игрок сборной Украины: «Скрипник в «Заре» работает с теми, кто остался»
Луганчане провально стартовали в Лиге конференций
Виктор Скрипник / Фото: УПЛ
Бывший игрок сборной Украины Илья Близнюк высказался о провале «Зари» в матче с «Буде-Глимт» (1:3) в Лиге конференций.
«Все думали, что «Заря» спокойно съездит в Норвегию и привезет оттуда три балла. А оказалось по-другому. Основной голкипер команды выпал из строя, а ранее ушли футболисты основы, которым не было найдено замены. Это проблема руководства клуба. Скрипник сейчас работает с теми, кто остался.
Конечно, перед матчем с «Черноморцем» первоочередная задача «Зари» — восстановление. Одна только дорога из Норвегии сколько сил отобрала. Считаю, что «Заре» нужно приводить свои дела в порядок, поскольку впереди у нее очень сложный и длинный путь, и, в конце концов, они страну в еврокубках представляют».
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