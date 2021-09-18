Экс-игрок сборной Украины: «Скрипник в «Заре» работает с теми, кто остался»

Виктор Скрипник / Фото: УПЛ

Бывший игрок сборной Украины Илья Близнюк высказался о провале «Зари» в матче с «Буде-Глимт» (1:3) в Лиге конференций.

Конечно, перед матчем с «Черноморцем» первоочередная задача «Зари» — восстановление. Одна только дорога из Норвегии сколько сил отобрала. Считаю, что «Заре» нужно приводить свои дела в порядок, поскольку впереди у нее очень сложный и длинный путь, и, в конце концов, они страну в еврокубках представляют».