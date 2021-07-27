Экс-игрок сборной Украины: «VAR должен быть или на всех матчах, или нигде»

Наставник упрекнул УПЛ в отсутствии спортивного принципа

Сергей Шищенко / фото - Sport.ua

Бывший наставник «Полесья» Сергей Шищенко прокомментировал события первого тура УПЛ.

Какой матч, на Ваш взгляд, был центральным в минувшем туре?

«Мне кажется, он был сыгран в Харькове, где встречались Металлист 1925 и Рух, — говорит Сергей Юрьевич. Встречались примерно равные по силам команды. Это был дебют Металлиста 1925 в элитном дивизионе. Очень неплохая игра была. Я знаю, как играют команды Валерия Кривенцова: грамотно, дисциплинировано, с хорошими атакующими действиями. Харьковчане очень понравились в первом тайме. У Руха не все получалось в первом тайме, а после перерыва львовяне прибавили. По динамике, самоотдаче, зрелищности – это был самый лучший поединок».

А где была зафиксирована главная неожиданность? Может в Запорожье?

«Понятно, что по результату – да. От Зари все ожидали победы. У Александрии поменялся главный тренер, происходит перезагрузка команды. Гости играли вторым номером и действовали на контратаках. Они выстояли и добились победы. Но меня удивил Колос в гостевом поединке с Вересом. От новичка УПЛ и ожидалась острожная игра. Я не ожидал, что Колос будет играть столь осторожно. Агрессии у них не было. Верес создавал им проблемы. Матч был скучным».

Вам понравилась игра Шахтера с Ингульцом. Это был дебют для Де Дзерби.

«Мне понравилась игра Горняков. За счет хорошего контроля мяча, вбеганий крайних защитников дончане доминировали. Так было и раньше при Каштру. Теперь оранжево-черные хотят насытить середину поля, а также использовать преимущество в технике. Мы видели, что первый гол организовал Соломон. Это все задумки Роберто Де Дзерби. Очень хороший контрпрессинг был у Шахтера был. За счет расположения футболистов. Ингулец мне понравился в последние 15-20 минут игры. Сергей Лавриненко произвел грамотные замены. Потом Ингулец забил гол, и создали проблемы горнякам».

Шахтер прибавит, по сравнению с весенней части сезона?

«Думаю, да. Хотя все покажет время. Я недавно разговаривал с Дарио Срной. Он мне рассказал, что Де Дзерби один из лучших тренеров в Италии. Полагаю, Шахтер будет прогрессировать, и команда будет показывать еще лучшую игру. Плюс и новички квалифицированные пришли к вице-чемпиону Украины».

Итоговый счет в Чернигове мало кто мог предположить, учитывая проблемы черниговской команды. Вы согласны?

«По счету – да. Неясно было, будет или нет, команда играть в УПЛ. Хотя костяк команды остался. Равно, как и у одесситов».

Юрий Максимов, со своей Ворсклой играет только вничью 2:2. После матча все говорят о судействе Юрия Иванова. Неправильное удаление Логинова, гол из офсайда Довбыка. Почему нет ВАР?

«Мне никто не задавал этот вопрос, но я считаю, что VAR должен быть или на всех матчах, или нигде. Нельзя, чтобы на 4-х играх были видеоассистенты, а где-то нет. Нет спортивного принципа. Скажу больше – это нечестно. В американском спорте такого нет».

Напомним,из-за сомнительного судейства с Первой Лиги может сняться «Альянс».