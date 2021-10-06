Экс-игрок сборной Украины: «Вокруг персоны Малиновского происходит какой-то дурдом»

Петраков не планирует задействовать хавбека

Руслан Малиновский / фото - Eurosport

Бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин прокомментировал положение дел в национальной команде накануне матчей отбора ЧМ-2022.

Как вы оцените работу главного тренера сборной Украины Александра Петракова в сентябрьских матчах?

«Учитывая, что до того, как Петраков возглавил главную команду страны, наставник тренировал юношеские сборные, поэтому, считаю, что дебют получился достойным. Да, немного не хватило в Казахстане и в Чехии, но главное, что тренер не дрогнул. Видно, что специалист знает, чего он хочет от команды. У Петракова есть свои принципы, понимание футбола, и он это подтверждает своей работой».

Назовите тройку лучших футболистов сине-желтых в поединках с Казахстаном и Францией.

«Думаю, Андрей Пятов, Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко».

Кто, наш взгляд, является главным конкурентом сборной Украины в борьбе за второе место в группе?

«Ситуация очень запутанная. Мне, например, трудно отдать кому-то предпочтение между финнами и боснийцами. Вот как раз октябрьские игры и определят главного фаворита в этой борьбе. Финляндия — сильная сборная. Они и на чемпионате Европы выступали. Футбол в этой стране быстро развивается. А Босния и Герцеговина сильна своим составом, ведь многие ее исполнители выступают в сильных европейских клубах. При этом не стоит сбрасывать со счетов и Казахстан».

Как вы прокомментируете невызов Руслана Малиновского на предстоящий сбор?

«Это выбор тренера, который отвечает за результат. Это его право, ведь если не будет результата, то уберут Петракова, а не Малиновского. Я вообще не пойму этой дискуссии, мне она абсолютно не понятна. В свое время, когда я выступал в бундеслиге за «Нюрнберг», а Виктор Скрипник за «Вердер», бывало, что нас тоже не вызывали в сборную, но никто не плакал. А сейчас какой-то дурдом происходит вокруг персоны Малиновского…»

Во время сентябрьских матчей команды Петраков рассказал, как Малиновский обиделся на него из-за непопадания в стартовый состав. После этого хавбек преждевременно покинул стан сборной.

На октябрьские игры тренер решил не вызывать полузащитника и уже объяснил это решение.