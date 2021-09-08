Экс-игрок «Шахтера» – о переходе в Россию: «Никогда не говори никогда»

Футболист провел 4 года в украинском чемпионате

Генрих Мхитарян / фото - Eurosport

Армянский хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал слухи о возможном переходе в российскую Премьер лигу:

Вас часто отправляют в российские клубы – «Спартак», ЦСКА, «Зенит». Через какое время вас можно ждать в России?

«Разговоры есть, это не секрет. На данный момент в чемпионате России я оказаться не могу, так как играю за «Рому» и хорошо себя там чувствую. Что будет дальше, время покажет. Никогда не говори никогда».

32-летний армянин раньше на протяжении 4 лет выступал в украинском чемпионате, играя за донецкие команды – «Металлург» и «Шахтер».

Несмотря на слухи о конфликте с Жозе Моуриньо, хавбек начал новый сезон под руководством нового тренера результативно – у него 3 голевых действия в 4 матчах Серии А.

Напомним, Мхитарян назвал лучших игроков, с которыми когда-либо играл.