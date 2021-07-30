Экс-игрок «Шахтера» отказался от перехода в ОАЭ
Бразильский вингер «Арсенала» Виллиан сменит клуб этим летом, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.
Наставник «канониров» Микель Артета не нуждается в игроке, да и сам 32-летний футболист не прочь сменить обстановку.
На предсезонной подготовке лондонцев игрок появился на матче с таким внушительным животом, что болельщики не смогли пройти мимо и высмеяли бразильца в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Виллианом интересуется клуб из Арабских Эмиратов «Аль-Ахли». Но как сообщает источник, между игроком и командой не было никаких контактов.
В минувшем сезоне вингер отыграл 1900 минут за «Арсенал», за которые успел забить 1 гол и отдать 7 голевых передач. Его соглашение с клубом истекает через 2 года.
Напомним, в отличии от Виллиана, другой экс-футболист «Шахтера» переехал в ОАЭ.
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