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Экс-игрок «Шахтера» отказался от перехода в ОАЭ

Бразилец не хочет уезжать на заработки
Футбол В Европе
21:22
Экс-игрок «Шахтера» отказался от перехода в ОАЭ
Виллиан / фото - The Sun

Бразильский вингер «Арсенала» Виллиан сменит клуб этим летом, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

Наставник «канониров» Микель Артета не нуждается в игроке, да и сам 32-летний футболист не прочь сменить обстановку.

На предсезонной подготовке лондонцев игрок появился на матче с таким внушительным животом, что болельщики не смогли пройти мимо и высмеяли бразильца в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Виллианом интересуется клуб из Арабских Эмиратов «Аль-Ахли». Но как сообщает источник, между игроком и командой не было никаких контактов.

В минувшем сезоне вингер отыграл 1900 минут за «Арсенал», за которые успел забить 1 гол и отдать 7 голевых передач. Его соглашение с клубом истекает через 2 года.

Напомним, в отличии от Виллиана, другой экс-футболист «Шахтера» переехал в ОАЭ.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Виллиан Арсенал Лондон

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