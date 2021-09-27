Экс-игрок «Шахтера» рассказал, без кого не обойтись в матче с «Интером»
Бывший игрок «Шахтера» Олег Матвеев поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Встреча состоится уже 28 сентября в Киеве.
Обе команды неудачно провели стартовые матчи, поэтому, чтобы сохранить шансы на выход в следующий раунд, уже нельзя проигрывать. Я не могу утверждать, что соперники будут действовать с открытым забралом, хотя никто особо рисковать не будет.
Преимущество «Шахтера» в том, что их главный тренер Роберто Де Дзерби хорошо знает возможности «Интера», ведь со своей предыдущей командой – «Сассуоло» неоднократно выяснял отношения с миланцами. Кстати, у итальянского специалиста уже была возможность убедиться, что «Шахтеру» не обойтись без опорного полузащитника Тараса Степаненко. Из украинцев завтра, на мой взгляд, также должны выйти в старте кто-то из вратарей и Николай Матвиенко.
Завтра очень много будет зависеть от того, насколько мотивирован будет «Шахтер», будет ли у «горняков» желание сыграть через не могу. Хотя болельщики своей поддержкой, уверен, заставят подопечных Де Дзерби действовать с запредельной самоотдачей. А мастерства «Шахтеру» — не занимать.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Интер». Начало – в 19:45.
Комментарии 0